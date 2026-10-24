Водителя госпитализировали после аварии с автобусом в Калининградской области
На участке автодороги «Приморское полукольцо» на подъезде к городу Зеленоградску столкнулись автомобиль «Пежо» и автобус «Голден». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в иномарку. В результате седан получил серьёзные повреждения, а его водителя экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят служебную проверку. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают специалисты.
Ранее в Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли два человека.
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