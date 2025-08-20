Учитель предстал перед судом за жестокое обращение с учеником в Екатеринбурге

20 августа 2025, 14:25

Учителя в Екатеринбурге судят за жестокое обращение с учеником на уроке

Фото: istockphoto/kieferpix

В Екатеринбурге началось судопроизводство по уголовному делу в отношении учителя физики, которого обвиняют в жестоком обращении с учеником. Об этом сообщает пресс‑служба Свердловского областного суда информагентству «Уральский меридиан».