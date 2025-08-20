Учитель предстал перед судом за жестокое обращение с учеником в Екатеринбурге
В Екатеринбурге началось судопроизводство по уголовному делу в отношении учителя физики, которого обвиняют в жестоком обращении с учеником. Об этом сообщает пресс‑служба Свердловского областного суда информагентству «Уральский меридиан».
Мировой судья судебного участка № 1 Академического района приступил к рассмотрению дела по статье 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением.
По версии следствия, 13 марта 2025 года на уроке в школе № 123 педагог сначала бросил в восьмиклассника ручку, затем заломил ему руку и повёл к директору. В результате подросток получил телесные повреждения, не повлёкшие вреда здоровью, но причинившие физическую боль. Судебное следствие продолжается; заседания проходят в закрытом режиме для защиты прав потерпевшего‑несовершеннолетнего.
Одновременно в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности в торговом центре — инцидент на эскалаторе привёл к травме ребёнка. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по делу о трагедии с отрывом руки в ТЦ.
