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Московские пожарные локализовали огонь во дворе здания «Известия Холл»

15 февраля 2024, 10:57
Фото: istockphoto/DmyTo

Фото: istockphoto/DmyTo

МЧС ликвидировали огонь во внутреннем дворе здания «Известия холл». Там горели три неэксплуатируемых строения. Об этом сообщили в столичном ведомстве.
Пожар потушили в 10:04, сообщили в ведомстве. В настоящее время пожарные проливают водой сгоревшие конструкции. Пострадавших нет. О причинах возникновения пожара не сообщается.

Известно, что огонь охватил 1.5 тыс. кв.м. построек, и только благодаря пожарным пламя не перешло на само здание «Известия холл». В ликвидации пожара принимали участие более 120 человек, на месте работали 35 единиц пожарной техники МЧС.


«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — сообщил столичный Следственный комитет.

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Москве без вести пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton из Аргентины Репетто
15 февраля 2024, 12:26

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton аргентинец Карлос Мартин Репетто, в последний раз он выходил на связь 28 января. Об этом сообщает Mаsh.
Согласно сообщению, в полицию обратилась бывшая жена Репетто. Они вместе не жили, однако продолжали поддерживать связь и регулярно созванивались. Она пояснила, что в последний раз экс-супруг выходил на связь 28 января и после этого пропал. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее также сообщалось, что в 2019 году на Репетто было совершено нападение. Тогда его избили и обокрали, однако в полицию он обращаться не стал.

Аргетинский шеф-повар уже давно проживает в Москве, где стал премиальным шеф-поваром. Он работал в таких ресторанах как Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.

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#полиция
#повар
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Самолёт Москва-Петербург экстренно сел в Шереметьево с отказавшим двигателем
Самолёт Superjet с отказавшим двигателем благополучно приземлился в Шереметьево
15 февраля 2024, 12:04

Фото: istockphoto/frentusha

У самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
Как сообщает РИА Новости, после набора высоты сработал датчик отказа левого двигателя. Экипаж доложил о случившемся наземным службам. Так как самолёт не успел набрать полётную высоту, командир воздушного судно запросил разрешения развернуть борт и совершить экстренную посадку в каком-либо из столичных аэропортов.

После консультаций, для самолёта Sukhoi Superjet 100 расчистили воздушный коридор и он полетел обратно в сторону Москвы. Готовность принять авиалайнер подтвердил аэропорт Шереметьево. Там и приземлился неисправный самолёт. По сообщению наземной диспетчерской службы, посадка прошла благополучно.

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#аэропорт
#судно
#аэропорт самолет
#москва
#санкт-петербург
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Оперную диву Любовь Казарновскую мошенники развели почти на миллион рублей
15 февраля 2024, 12:04

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Российскую оперную певицу Любовь Казарновскую, известную так же по съёмкам в шоу на Первом канале «Точь-в-точь!», развели на деньги мошенники. По данным Telegram-канала «112», артистка потеряла почти миллион рублей.
Схема аферистов оказалась стандартной. Потерпевшей написали в Telegram от имени коллеги и сообщили, что средствами певицы завладели мошенники. Ей рекомендовали ожидать звонка от куратора Министерства культуры из ФСБ.

Позже действительно позвонил мужчина, который представился майором Орловым. Он поставил певицу в известность, что с её счёта мошенники сняли часть денег и собираются перевести их украинской террористической организации. Чтобы не пострадало доброе и честное имя артистки, нужно выполнить указания «Центробанка». Следом позвонил «сотрудник Центробанка», который велел снять деньги и распределить их по безопасным счетам.

Поддавшись на уловку мошенников, оперная певица так и сделала. Она не знала, что аккаунт коллеги, с которого начался диалог, взломан. Когда Любовь Казарновская заподозрила неладное, было уже поздно. Певица написала заявление в полицию. С пострадавшей провели профилактическую беседу.

Канал «112» отмечает, что всего полгода назад полицейские совершали поквартирный обход и каждому жильцу, в том числе и самой Казарновской, разъясняли схемы действия телефонных мошенников.

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#деньги
#мошенники
#певица
#заявление
#москва
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Число пострадавших при стрельбе на параде в Канзас-Сити выросло до 29 человек
15 февраля 2024, 11:05

Фото: istockphoto/IGOR SVETLICHNYI

Количество пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити (США) возросло до 29 человек. Инцидент произошёл во время чемпионского парада в честь победителей «Супербоула» команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс».
Стрельба во время празднования победы местной команды в национальном турнире по американскому футболу, который американцы, конечно, называют чемпионатом мира, произошла накануне, 14 февраля, напоминает телеканал CNN. На параде ожидалось до миллиона человек, охраняли порядок около 600 полицейских. Сначала сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Полиция задержала трёх человек, подозреваемых в стрельбе.

Сегодня медики сообщили о 29 пациентах, поступивших в клиники после инцидента. У 19 из них зафиксированы огнестрельные ранения, остальные получили травмы в результате возникшей паники и давки. Среди пострадавших 11 детей в возрасте от шести до 15 лет. По словам врачей, жизни пациентов ничто не угрожает.

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#полиция
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#сша
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В Подмосковье мужчина несколько раз ударил ножом собственного отца
15 февраля 2024, 11:05

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Павловском Посаде задержан мужчина, который во время конфликта нанес собственному отцу несколько ножевых ударов. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.
«Следователем следственного отдела по г. Павловский Посад возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство своего отца ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что 10 февраля между 35-летним мужчиной, находящемся в алкогольном опьянении, и его отцом произошел конфликт. В какой-то момент сын схватил нож и несколько раз ударил потерпевшего в область шеи и туловища, после чего сбежал. Пожилого мужчину экстренно госпитализировали. Врачам удалось спасти ему жизнь.

15 февраля суд рассмотрит ходатайство об аресте мужчины.

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Подмосковные полицейские нашли у пенсионера 22 горшка с коноплёй
15 февраля 2024, 09:15

Фото: iStock/MiMaLeFi

Горшки с коноплёй и запас марихуаны нашли полицейские в доме 64-летнего москвича в посёлке Быково Раменского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в доме были обнаружены 22 горшка с растением, визуально похожим на коноплю, оборудование, для культивирования этих растений, а также таз, пластиковые контейнеры, мешки и картонную коробку с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной, общая масса наркотика составила три килограмма», — говорится в сообщении.
Пенсионера задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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Бывшего адвоката Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы
15 февраля 2024, 07:34

Фото: iStock/Zolnierek

Одинцовский городской суд приговорил адвоката Дареджан Квеидзе, которая ранее защищала главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, к восьми годам лишения свободы. Приговор также получил адвокат Андрей Фоломейкин как её соучастник, пишет «Коммерсант».
Следствие утверждает, что Квеидзе и Фоломейкин присвоили миллион долларов, полученный от девелопера Игоря Строганова за услуги по прекращению уголовного дела.

Строганов является учредителем строительной компании «Мануфактура-Юг». Он обвиняется в даче сочинским чиновникам в 2018 году крупных взяток. В это время его компания планировала строительство нового ЖК в курортном городе. Факт взятки подсудимый отрицать не стал, однако заявил, что деньги у него вымогали.

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#взятка
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Воздушная тревога звучит на всей территории Украины
15 февраля 2024, 07:25

Фото: iStock/Photoboyko

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом говорят данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно карте, тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#сво
#украина
#киев
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ТАСС: Площадь пожара в здании «Известия холл» выросла до 1500 квадратных метров
15 февраля 2024, 06:50

Фото: iStock/Diy13

Площадь пожара в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве увеличилась до 1500 квадратных метров, сообщает ТАСС cо ссылкой на столичных спасателей. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти, о пострадавших пока не сообщается.
По сведениям Baza, возгорание началось в административном здании, находящемся на реконструкции. Внутри обрушился металлический купол, там же могут находиться газовые баллоны числом до 70 штук. Между тем, пожару уже присвоен третий номер сложности из пяти, поскольку огонь охватил и находящиеся рядом с концертным залом ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция».



Пока возгорание локализовать не удалось — огонь продолжает распространяться.Из-за пожара перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового Кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку.

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#москва
#мчс
#происшествие
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