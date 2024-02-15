Московские пожарные локализовали огонь во дворе здания «Известия Холл»

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МЧС ликвидировали огонь во внутреннем дворе здания «Известия холл». Там горели три неэксплуатируемых строения. Об этом сообщили в столичном ведомстве.
Пожар потушили в 10:04, сообщили в ведомстве. В настоящее время пожарные проливают водой сгоревшие конструкции. Пострадавших нет. О причинах возникновения пожара не сообщается.
Известно, что огонь охватил 1.5 тыс. кв.м. построек, и только благодаря пожарным пламя не перешло на само здание «Известия холл». В ликвидации пожара принимали участие более 120 человек, на месте работали 35 единиц пожарной техники МЧС.
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Известно, что огонь охватил 1.5 тыс. кв.м. построек, и только благодаря пожарным пламя не перешло на само здание «Известия холл». В ликвидации пожара принимали участие более 120 человек, на месте работали 35 единиц пожарной техники МЧС.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — сообщил столичный Следственный комитет.
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Сергей Калугин