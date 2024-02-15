ТАСС: Площадь пожара в здании «Известия холл» выросла до 1500 квадратных метров

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Площадь пожара в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве увеличилась до 1500 квадратных метров, сообщает ТАСС cо ссылкой на столичных спасателей. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти, о пострадавших пока не сообщается.
Пока возгорание локализовать не удалось — огонь продолжает распространяться.Из-за пожара перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового Кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку.
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