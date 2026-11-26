Стало известно о судимости отца 11 истощенных детей, которые попали в больницу в Вологде
Отец 11 детей, которые попали в больницу в Вологде, работал водителем до пьяного ДТП. Об этом пишет SHOT.
В сентябре 2025 года Николай С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2115. На улице Михаила Поповича он столкнулся на высокой скорости с мотоциклом «Прогаз Пакльма-300», водитель которого вместе с сыном двигался по дороге. В результате удара мальчик получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Он провёл полгода в корсете, восстанавливаясь после аварии.
Суд постановил, что Николай должен выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье пострадавшего. Также он был приговорён к трём годам лишения свободы условно. Позднее выяснилось, что причиной поездки по городу в нетрезвом состоянии стала ссора с женой. После конфликта мужчина отправился на дачу, где его и застала супруга. Вместе они решили покататься на машине.
Уточняется, что семья Николая была должна около 1 миллиона рублей по кредитам и за жилищно-коммунальные услуги. Жили супруги в квартире площадью около 50 квадратных метров, где вместе с ними находились их 11 несовершеннолетних детей. Россиянин же до недавнего времени работал водителем.
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