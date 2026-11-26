26 ноября 2026, 11:52

SHOT: отец 11 детей из Вологды был судим за пьяное ДТП

Фото: iStock/Zolnierek

Отец 11 детей, которые попали в больницу в Вологде, работал водителем до пьяного ДТП. Об этом пишет SHOT.