26 ноября 2026, 12:21

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, который бил по припаркованным машинам во дворе одного из многоквартирных домов в Электростали и ругался матом, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Инцидент произошёл на Комсомольской улице.





«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что дебошир наносил удары по автомобилям, сопровождая выходки нецензурной бранью. На попытки его остановить он отвечал агрессией», — говорится в сообщении.