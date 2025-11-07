У жителя Урала, которого первым в РФ судят за поиск экстремистских материалов, нашли в телефоне более 30 ссылок на запрещенные организации

07 ноября 2025, 12:05

Baza: У уральца в телефоне нашли более 30 ссылок на запрещенные организации

Фото: iStock/dikushin

У жителя Урала, которого первым в России судят за поиск запрещённого контента, нашли в браузере телефона более 30 ссылок на «Азов»*, «РДК»* и «УНА-УНСО»*. Об этом пишет Telegram-канал Baza.