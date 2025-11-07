У жителя Урала, которого первым в РФ судят за поиск экстремистских материалов, нашли в телефоне более 30 ссылок на запрещенные организации
У жителя Урала, которого первым в России судят за поиск запрещённого контента, нашли в браузере телефона более 30 ссылок на «Азов»*, «РДК»* и «УНА-УНСО»*. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Утром 24 сентября 20-летний медбрат Сергей Глухих из Каменска-Уральского отправился на работу и сел в автобус. Во время поездки он открыл приложение и начал просматривать ленту новостей.
По словам его адвоката, в какой-то момент молодой человек случайно наткнулся на запрещенные материалы. Испугавшись, он попытался удалить их с устройства. Однако действия Сергея заметил оператор сотовой связи, который сообщил об этом в правоохранительные органы.
В ходе обыска телефона медбрата полицейские обнаружили множество ссылок, ведущих на ресурсы, связанные с террористическими организациями. В галерее устройства нашли фотографии с символикой «Азова»*, а также информацию о подписках на проукраинские сообщества.
