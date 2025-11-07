В Краснодаре 16-летняя девочка организовала «бойцовский клуб»

07 ноября 2025, 11:23

Baza: В Краснодаре около 30 подростков устраивают уличные бои в местах без камер

Фото: iStock/mrohana

Жители Краснодара пожаловались на десятки подростков, которые устраивают уличные бои во дворах домов, где нет камер. Об этом пишет Telegram-канал Baza.