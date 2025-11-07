В Краснодаре 16-летняя девочка организовала «бойцовский клуб»
Жители Краснодара пожаловались на десятки подростков, которые устраивают уличные бои во дворах домов, где нет камер. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В Краснодаре подростки участвуют в драках, в которых задействовано около 30 человек. Лидер группы — 16-летняя девушка, у которой нет передних зубов. Она, как и многие другие участники, занимается единоборствами.
Местные жители рассказывают, что по вечерам во дворах собираются подростки в возрасте от 12 до 16 лет для участия в организованных боях. Они снимают на видео жестокие избиения и выкладывают их в интернет.
В результате этих потасовок пострадали как минимум четыре человека. Одной из пострадавших стала 14-летняя девочка, которую избили до потери сознания. У неё диагностировали сломанный нос, выбитые зубы и гематомы по всему телу. Мужчина, который сделал подросткам замечание, также пострадал — после избиения он временно потерял память.
Родители пострадавших обратились в полицию и готовят обращение в Следственный комитет.
