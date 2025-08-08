Московские росгвардейцы задержали курьера с наркотиками
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
На востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии предотвратили попытку передать в медицинское учреждение посылку с наркотиками.
Во время патрулирования они получили сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. На место прибыл охранник больницы, который рассказал, что к медучреждению подъехал иностранный гражданин, представившийся курьером, и оставил посылку для неизвестного пациента, однако номер, указанный в приложении доставки, не отвечал.
При осмотре коробки охранник обратил внимание на подозрительное поведение курьера и на свёрток, обмотанный изолентой, спрятанный в одном из наушников. Росгвардейцы задержали доставщика и вызвали следственно-оперативную группу; в присутствии понятых наушник вскрыли и изъяли пакет в чёрной ленте.
Экспертиза подтвердила, что изъятое — наркотическое вещество (гашиш).
