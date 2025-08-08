В Москве задержаны исламисты, вербовавшие трудовых мигрантов в террористы

08 августа 2025, 11:17

В Москве ФСБ и силовики Узбекистана задержали исламистов, вербовавших мигрантов

Фото: iStock/shironosov

При содействии силовиков из Узбекистана в Москве была пресечена деятельность ячейки исламистов, вербовавших трудовых мигрантов в террористы. Сами кураторы радикалов находятся в Евросоюзе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.