В Москве задержаны исламисты, вербовавшие трудовых мигрантов в террористы
При содействии силовиков из Узбекистана в Москве была пресечена деятельность ячейки исламистов, вербовавших трудовых мигрантов в террористы. Сами кураторы радикалов находятся в Евросоюзе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что ФСБ совместно с СК РФ и СГБ Узбекистана была пресечена деятельность ячейки запрещённой в России международной террористической организации, состоявшей из девяти иностранцев.
В результате проведённых мероприятий были задокументированы факты, доказывающие, что радикалы при координации идеологов организации, находящихся в странах ЕС, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав террористического объединения.
Также они посредством видеосвязи в Telegram вели системное обучение мигрантов, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлечение в активную деятельность террористической организации.
ГУ Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.
