Внука культового актера задержали за насилие над женщиной

08 августа 2025, 11:11

Внука актера Джека Николсона Шона задержали по обвинению в нападении на женщину

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Внука знаменитого американского актера Джека Николсона, Шона, задержали по обвинению в домашнем насилии, сообщает портал Page Six. 29-летний Шон был арестован 5 августа и вскоре отпущен под залог в размере 50 тысяч долларов. Судебное заседание назначено на 26 августа.