Внука культового актера задержали за насилие над женщиной
Внука знаменитого американского актера Джека Николсона, Шона, задержали по обвинению в домашнем насилии, сообщает портал Page Six. 29-летний Шон был арестован 5 августа и вскоре отпущен под залог в размере 50 тысяч долларов. Судебное заседание назначено на 26 августа.
Шон является сыном Дженнифер, старшей дочери Джека Николсона, которая родилась в браке актера с Сандрой Найт. У 88-летнего актера, известного по фильмам «Сияние» и «Пролетая над гнездом кукушки», шесть детей от пяти женщин.
