В Екатеринбурге мужчине грозит 10 лет колонии за ограбление цветочного магазина
В Екатеринбурге задержали мужчину, который после полуночи ограбил цветочный магазин. Об этом сообщает региональное МВД.
По версии полиции, злоумышленник потребовал у флористки собрать для него букет, затем забрал его и мягкую игрушку. После этого он достал пистолет, заставил продавца лечь на пол и забрал вещи. Ущерб составил 6,5 тысячи рублей.
При задержании мужчина пояснил, что цветы и игрушку хотел подарить дочери своей знакомой, деньги собирался вернуть на следующий день. Установлено, что ранее фигуранта судили за неуплату алиментов.
Несмотря на раскаяние и принесённые извинения, мужчину арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
