Достижения.рф

В Екатеринбурге мужчине грозит 10 лет колонии за ограбление цветочного магазина

Фото: iStock/mpalis

В Екатеринбурге задержали мужчину, который после полуночи ограбил цветочный магазин. Об этом сообщает региональное МВД.



По версии полиции, злоумышленник потребовал у флористки собрать для него букет, затем забрал его и мягкую игрушку. После этого он достал пистолет, заставил продавца лечь на пол и забрал вещи. Ущерб составил 6,5 тысячи рублей.

При задержании мужчина пояснил, что цветы и игрушку хотел подарить дочери своей знакомой, деньги собирался вернуть на следующий день. Установлено, что ранее фигуранта судили за неуплату алиментов.

Несмотря на раскаяние и принесённые извинения, мужчину арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0