Россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей за сжигание мусора на даче

19 марта 2026, 04:33

Юрист Русяев: Российским дачникам грозит штраф до 50 тысяч рублей за сжигание мусора

Фото: iStock/Chernikov Alexander

Юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев предупредил дачников о крупных штрафах за неправильное сжигание мусора на участке. В определенных случаях сумма взыскания может достигать 50 тысяч рублей, сообщил эксперт РИА Новости.





Он указал, что за нарушение требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ гражданам грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима наказание возрастает до 10–20 тысяч. Если же из-за костра пострадало чужое имущество или причинён вред здоровью лёгкой и средней тяжести, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей.



