Россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей за сжигание мусора на даче
Юрист Русяев: Российским дачникам грозит штраф до 50 тысяч рублей за сжигание мусора
Юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев предупредил дачников о крупных штрафах за неправильное сжигание мусора на участке. В определенных случаях сумма взыскания может достигать 50 тысяч рублей, сообщил эксперт РИА Новости.
Он указал, что за нарушение требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ гражданам грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима наказание возрастает до 10–20 тысяч. Если же из-за костра пострадало чужое имущество или причинён вред здоровью лёгкой и средней тяжести, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей.
Если огонь перекинется на лес, в силу вступает статья 8.32 КоАП РФ. В этом случае штрафы для граждан начинаются от 15 тысяч и могут достигать 60 тысяч.
Помимо административных санкций, виновник неправильного сжигания мусора будет обязан возместить ущерб пострадавшим по статье 1064 ГК РФ. Например, если огонь повредил соседский забор, баню, теплицу или авто. При самых тяжёлых последствиях инцидента возможна уголовная ответственность по статьям 168, 219 и 261 УК РФ – вплоть до лишения свободы.
Юрист напомнил, что сжигать мусор на даче не запрещено, но делать это нужно строго по правилам противопожарного режима (их можно найти в приложении №4 к постановлению правительства №1479).