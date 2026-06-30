Солнечногорцам напомнили о быстром и незаметном развитии наркозависимости
Наркотики – это психоактивные вещества, кардинально меняющие работу центральной нервной системы, вызывающие искажение сознания и поведения человека. Об этом в рамках антинаркотического месячника напомнили в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.
Зависимость от наркотиков развивается стремительно и незаметно.
«Человек постепенно утрачивает контроль над ситуацией, ему нужны всё большие дозы и частота употребления. При попытке прекратить приём наступает мучительный абстинентный синдром – так называемая ломка. Токсичные психоактивные вещества повреждают клетки мозга, что нарушает мышление, память и когнитивные функции», – отметили в администрации.Особый вред наркотики наносят психическому здоровью человека.
«Он становится замкнутым, эмоционально опустошённым, теряет способность адекватно воспринимать реальность. Нередко у наркомана развиваются такие тяжёлые психические расстройства, как депрессия, тревожные состояния и психозы», – добавили в пресс-службе.Однако не все отдают себе отчёт в пагубном влиянии наркотиков. На днях в Солнечногорске смертельное отравление запрещёнными веществами получили двое мужчин, ещё шесть человек госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Особую тревогу вызывает то, что большинство наркозависимых – молодые люди до 35 лет.
«Нередко знакомство с наркотиками происходит за компанию, из любопытства или желания казаться взрослее. Однако цена такого эксперимента слишком высока – потерянное здоровье, разрушенные социальные связи, криминал и преждевременная смерть», – заключили в пресс-службе.Информацию о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков на территории округа можно сообщить в ОМВД России по городскому округу Солнечногорск по телефону 8 (495) 994-15-15 и 02.