Спасатели пробились на болотоходе к пропавшей под Сергиевым Посадом сборщице ягод

30 июня 2026, 19:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Сергиево-Посадском городском округе спасатели нашли и вывезли на болотоходе 40-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу у деревни Самотовино. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина. Он сообщил, что его жена ушла собирать ягоды по кромке леса, постепенно зашла в чащу и в результате заблудилась. Всё это время женщина находилась на связи с супругом, и её телефон почти разрядился

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы поговорили с мужем женщины и определили направление поиска. Специалисты приступили к прочёсыванию леса, подавая звуковые сигналы. Женщина слышала их, но из-за заболоченной местности боялась самостоятельно выходить из леса. Тогда заместитель начальника 252-й пожарно-спасательной части Андрей Мальков выдвинулся к указанному месту с другой стороны леса на личном болотоходе», – рассказал заместитель начальника части Роман Макаров.