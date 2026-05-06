Московские врачи извлекли раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика
В Москве медики достали раскрытую булавку из носа двухлетнего ребёнка. Как уточняет столичный департамент здравоохранения, мальчик поступил в Детскую городскую клиническую больницу имени З. А. Башляевой после того, как предмет попал ему в нос.
Родители попытались извлечь «инородку» дома, но булавка раскрылась и вызвала кровотечение, что осложнило ситуацию. В ведомстве отметили, что самостоятельные действия в подобных случаях могут быть небезопасны, поэтому единственное верное решение — немедленно обратиться к врачам.
В приёмном покое специалисты установили точное местоположение инородного тела с помощью обзорной рентгенографии. Предмет вклинился в мягкие ткани полости носа, а именно в средний носовой ход и решётчатый лабиринт, поэтому случай потребовал особой осторожности.
Оториноларингологи провели вмешательство под наркозом. Эндоскопическая оптика позволила им бережно извлечь булавку. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, врачи выписали его домой в стабильном состоянии.
Читайте также: