Московские врачи вытащили 16 магнитов из носа 10-летнего мальчика
Врачи Морозовской больницы вытащили 16 магнитов из носа 10-летнего мальчика. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного Депздрава.
Ребенок поступил в больницу с магнитными кубиками в носу. Они соединились в цепочки и вызвали сильную боль. Врачи провели обследование и выяснили, что магниты находятся неглубоко. Поэтому их удалось извлечь с помощью специальной петли.
По словам отоларинголога Сергея Кульмакова, основная опасность связана с взаимодействием магнитов. Если они оказываются по разные стороны носовой перегородки, то притягиваются, сдавливая слизистую оболочку и хрящ. Это может привести к некрозу тканей.
После удаления инородных предметов медики дополнительно осмотрели носовую полость, глотку и гортань эндоскопом, чтобы исключить повреждения. Также они сделали рентген грудной клетки и живота, чтобы убедиться, что магниты не попали внутрь организма. Никаких осложнений не возникло.
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