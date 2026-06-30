Россиянин пролежал мёртвым в номере отеля на Пхукете двое суток до обнаружения
В одном из отелей района Кату на Пхукете обнаружено тело 44-летнего мужчины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, местная полиция подтвердила, что погибший — российский турист.
Друзья россиянина не могли дозвониться до него в течение трёх дней и обратились к полицейским. Правоохранители вскрыли дверь номера и нашли постояльца лежащим на полу. Медики больницы Вачира констатировали, что смерть наступила примерно за двое суток до этого. Осмотр не выявил следов насилия, борьбы, взлома или ограбления.
Знакомые погибшего сообщили, что он проживал в отеле один и в последнее время испытывал психологические трудности. В настоящее время местные власти пытаются установить контакт с его родственниками в России.
Ранее в Красноярском крае нашли тело таинственно исчезнувшей женщины. Поиски её спутника-мужчины продолжаются.
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