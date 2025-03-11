Московский бизнесмен год встречался с эскортницей со стажем и не знал об этом

Фото: iStock/Motortion
В Москве бизнесмен год встречался с девушкой и уже собирался жениться на ней, но случайно узнал, что она уже пять лет работает в эскорте. Об этом пишет Baza.
Столичный бизнесмен Максим Арцинович является ювелирным магнатом и попечителем некоторых музеев, в том числе Эрмитажа, а также занимается защитой животных. Он мечтал найти молодую жену и познакомился с 223-летней девушкой через знакомых агентов эскорта, которые убедили его, что она порядочная девушка, учится в университете, работает, а квартиру на Кутузовском проспекте в Москве ей снимает ее папа.
Так, Максим, которому за 50, встречался с юной Олей (имя изменено) более года и успел познакомить избранницу с друзьями и родственниками и даже планировал вскоре жениться.
Однако в какой-то момент мужчина обратил внимание на странное поведение возлюбленной. У нее было два телефона, а также она постоянно ходила сдавать анализы и уезжала в командировки. Он решил навести справки и сильно удивился, узнав, что его любимая уже пять лет трудится в эскорте. Бизнесмен отказывался в это верить и решил провести проверку. Он прикинулся миллионером Карлом из Цюриха и пригласил Олю на встречу в отель. И она пришла.
Теперь Максим начал вести блог, где рассказывает о разбитом сердце и публикует фотографии Оли, сопровождая их аудиозаписями разговором бывшей с «начальством».
Сама же девушка утверждает, что ее подставили, а переписки и разговоры с агентом созданы с помощью искусственного интеллекта.
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Так, Максим, которому за 50, встречался с юной Олей (имя изменено) более года и успел познакомить избранницу с друзьями и родственниками и даже планировал вскоре жениться.
Однако в какой-то момент мужчина обратил внимание на странное поведение возлюбленной. У нее было два телефона, а также она постоянно ходила сдавать анализы и уезжала в командировки. Он решил навести справки и сильно удивился, узнав, что его любимая уже пять лет трудится в эскорте. Бизнесмен отказывался в это верить и решил провести проверку. Он прикинулся миллионером Карлом из Цюриха и пригласил Олю на встречу в отель. И она пришла.
Теперь Максим начал вести блог, где рассказывает о разбитом сердце и публикует фотографии Оли, сопровождая их аудиозаписями разговором бывшей с «начальством».
Сама же девушка утверждает, что ее подставили, а переписки и разговоры с агентом созданы с помощью искусственного интеллекта.
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«Конечно, я отправляла свои обнаженные фото»: с кем Волочкова делилась нюдсами и почему Басков так и не позвал ее замуж
Элина Позднякова