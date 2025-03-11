Московский бизнесмен год встречался с эскортницей со стажем и не знал об этом

25 ноября в подмосковной Ивантеевке пропала 18-летняя Ксения Еловых. Через несколько дней девушку найдут мёртвой в лесу, расположенном в 60 километрах от дома. Родители Ксении уверены, что с их дочерью жестоко расправились, и виновные до сих пор не задержаны. Отец Валерий начал собственное расследование, тщательно восстановив маршрут Ксении в тот роковой день. Что удалось выяснить убитым горем родителям расскажет «Радио 1».