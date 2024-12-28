«Конечно, я отправляла свои обнаженные фото»: с кем Волочкова делилась нюдсами и почему Басков так и не позвал ее замуж

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
Анастасия Волочкова дала откровенное интервью Мариам Тилляевой. В ходе беседы балерина призналась, что не прочь порадовать избранников горячим контентом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Волочкова рассказала о своих интимных фото
Анастасия Волочкова не раз становилась объектом скандалов из-за своей насыщенной личной жизни. С ней происходило множество неприятных ситуаций: кавалеры изменяли ей, предавали и даже выкладывали в интернет интимные фотографии балерины.
Волочкова отметила, что угрозы подобного рода ее не пугают, так как она давно научилась не бояться. По словам танцовщицы, частые неловкие ситуации, в которые она попадала из-за нерадивых партнеров, только закалили ее нервы.
«Сколько людей уже выкладывало эти фотографии! Как можно опуститься до того, чтобы разместить личные фото или видео, которые были отправлены в доверительной обстановке? Я уже ничему не удивляюсь», — заявила Анастасия.
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Балерина рассказала, что уже привыкла к тому, что о ней говорят и публикуют разные фотографии.
«Раньше это меня расстраивало, ведь я доверяла людям, отправляя им личные снимки. Но теперь я понимаю, что многие просто ищут способ привлечь внимание, выкладывая свои обнаженные фото. У меня нет такой необходимости, и если что-то и утечет, то я уже не обращаю на это внимания. Социальные сети — это настоящая помойка», — рассказала она в YouTube-проекте «Шортс шоу».
Волочкова сообщила, что считает нормальным отправлять мужчинам фотографии эротического содержания и уверена, что ей есть, что показать.
«Отправляла ли кому-нибудь нюдсы? Господи, конечно, обнаженные фото отправляла возлюбленным, мужчинам, которые мне небезразличны, безусловно. А вы знаете, когда есть, что отправлять, когда есть фактура, то мне кажется, просто неправильно было бы этого не делать. Конечно, отправляла! Очень круто, сексуально и эротично», — улыбалась бывшая прима Большого театра.
Анастасия Волочкова и Николай Басков (Фото: соцсети)
Басков рассказал, почему так и не женился на Волочковой
Немногие знают, что у Анастасии Волочковой был роман с Николаем Басковым. Ранее он впервые объяснил причины, по которым его отношения с балериной не привели к браку. Он отметил, что при выборе партнёрши важно быть уверенным в том, что она сможет создать комфортную атмосферу в доме и стать надёжной поддержкой.
«Создание и сохранение семьи — это огромный совместный труд. В значительной степени "погода в доме" зависит от женщины. Мужчина должен зарабатывать, обеспечивать семью и решать все социальные вопросы. На него ложится основная нагрузка, а женщина должна быть опорой и поддержкой», — цитирует сайт kp.ru ответ Баскова на вопрос о том, видел ли он в Волочковой свою спутницу жизни.
Что касается семейной жизни, то у Баскова есть определённые стереотипы, основанные на его родительском опыте — он считает, что у детей должны быть и папа, и мама. Певец признался, что, несмотря на отсутствие проблем с вниманием со стороны женщин, он будет тщательно подходить к выбору партнёрши, учитывая свой опыт от первого брака. Он считает важным подготовить все условия для создания семейного очага, прежде чем принимать решение о свадьбе.
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