«Папик достаточно богатый»: кто стоит за смертью звезды шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, связь с эскортом и конфликт с женатым

Анастасия Кочервей (Фото: vk.com/id200347865)
Анастасия Кочервей — модель, бывшая участница телепроекта «Дом-2», а также востребованная эскортница из Санкт-Петербурга. 13 августа 2022 года тело Анастасии обнаружили у набережной Дудергофского канала северной столицы.
Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».
Анастасия Кочервей появилась на свет 9 ноября 1993 года в станице Советской на Кубани. В четырёхлетнем возрасте она потеряла возможность ходить, но благодаря лечению врачи помогли ей встать на ноги. Получив образование в сфере спорта, туризма и гостиничного бизнеса, Анастасия переехала в Москву, где работала администратором и менеджером в фитнес-клубе. В 2017 году она приняла участие в шоу «Давай поженимся!», а в начале 2018 года она вошла в проект «Дом-2», но покинула его в августе по настоянию отца.
Анастасия Кочервей (Фото: vk.com/id200347865)
Ради помощи больной матери Анастасия начала работать в эскорт-индустрии, что вызвало негативную реакцию общественности. Из-за осуждения публики девушка уехала в Дубай, где работала в фирме по продаже недвижимости. Затем она вернулась в Москву и участвовала в различных телевизионных шоу.
В первых числах августа 2022 года Анастасия перестала выходить на связь, и её отец обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери.
13 августа в канале Красносельского района Санкт-Петербурга было обнаружено тело женщины, похожей на Анастасию. По длинным светлым волосам, заметным скулам и татуировке в виде игральных карт, следователи предположили, что погибшая — это Анастасия Кочервей. Позже родители девушки опознали в покойной свою дочь.
Анастасия Кочервей (Фото: vk.com/id200347865)
В мае 2023 года было объявлено о завершении проверки обстоятельств смерти Анастасии Кочервей, и дело было закрыто. Следствию не получилось достоверно установить обстоятельства кончины звезды шоу «Дом-2». В ходе расследования не было выявлено никаких подозрительных обстоятельств, связанных с гибелью, и следствие пришло к выводу, что версия об убийстве не имеет оснований.
Следствие остановилось на версии, что Анастасия сама оказалась в воде. В тот вечер она находилась под воздействием наркотиков и, как известно, долгое время страдала от этой зависимости. Олеся Малибу рассказала, что Кочервей часто употребляла спиртные напитки и наркотические вещества, открыто демонстрируя недовольство своей жизнью и не стремясь что-либо изменить. Друзья хотели помочь Анастасии в получении медицинской помощи, но она категорически отказалась от этого.
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Биография погибшей
Анастасия Кочервей появилась на свет 9 ноября 1993 года в станице Советской на Кубани. В четырёхлетнем возрасте она потеряла возможность ходить, но благодаря лечению врачи помогли ей встать на ноги. Получив образование в сфере спорта, туризма и гостиничного бизнеса, Анастасия переехала в Москву, где работала администратором и менеджером в фитнес-клубе. В 2017 году она приняла участие в шоу «Давай поженимся!», а в начале 2018 года она вошла в проект «Дом-2», но покинула его в августе по настоянию отца.
Анастасия Кочервей (Фото: vk.com/id200347865)
Ради помощи больной матери Анастасия начала работать в эскорт-индустрии, что вызвало негативную реакцию общественности. Из-за осуждения публики девушка уехала в Дубай, где работала в фирме по продаже недвижимости. Затем она вернулась в Москву и участвовала в различных телевизионных шоу.
В первых числах августа 2022 года Анастасия перестала выходить на связь, и её отец обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери.
Тело найдено в реке
13 августа в канале Красносельского района Санкт-Петербурга было обнаружено тело женщины, похожей на Анастасию. По длинным светлым волосам, заметным скулам и татуировке в виде игральных карт, следователи предположили, что погибшая — это Анастасия Кочервей. Позже родители девушки опознали в покойной свою дочь.
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Уголовное дело
Анастасия Кочервей (Фото: vk.com/id200347865)
Вскрытие показало, что Кочервей была жива в момент падения в воду, но в её крови обнаружили высокую концентрацию наркотических веществ. В ходе расследования были выдвинуты две основные версии. Первая предполагала, что Анастасия совершила прыжок или падение в воду, после чего не смогла спастись и утонула. Вторая рассматривала предумышленное убийство.
«Зная ее образ жизни, я считаю, что там было совершено преступление. Настя работала в эскорте — это ни для кого не секрет. Сначала трудилась в Москве, но ей там начали угрожать. По моей информации, она была с женатым мужчиной, там папик достаточно богатый. У нее был конфликт с ним. Она думала, что он ради нее разведется и возьмет ее на обеспечение. Но это все сказки. Она работала от 50 тысяч рублей в час. После угроз из Москвы она сбежала в Краснодар, а потом в Петербург», — делилась подруга погибшей Олеся Малибу с журналистами «КП-Петербург».
Дело закрыто
В мае 2023 года было объявлено о завершении проверки обстоятельств смерти Анастасии Кочервей, и дело было закрыто. Следствию не получилось достоверно установить обстоятельства кончины звезды шоу «Дом-2». В ходе расследования не было выявлено никаких подозрительных обстоятельств, связанных с гибелью, и следствие пришло к выводу, что версия об убийстве не имеет оснований.
Следствие остановилось на версии, что Анастасия сама оказалась в воде. В тот вечер она находилась под воздействием наркотиков и, как известно, долгое время страдала от этой зависимости. Олеся Малибу рассказала, что Кочервей часто употребляла спиртные напитки и наркотические вещества, открыто демонстрируя недовольство своей жизнью и не стремясь что-либо изменить. Друзья хотели помочь Анастасии в получении медицинской помощи, но она категорически отказалась от этого.
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** Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Елена Генералова