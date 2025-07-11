Трех начальников ОМВД задержали в Ленобласти и обвинили в коррупции
Трех начальников отделов полиции обвиняют во взяточничестве в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР в пятницу, 11 июля. Речь идет о расследовании, связанном с продажей контрабандного алкоголя и сигарет.
Следователи установили, что в период с августа 2018-го по май 2025 года начальник ОМВД по Всеволожскому району получал через посредника от неких бизнесменов по 40 тысяч рублей ежемесячно. За это страж порядка должен был покровительствовать нелегальной торговле. За почти семь лет он получил как минимум 3,8 миллиона рублей.
Второй обвиняемый руководил 87-м отделом полиции и был участником преступной схемы с мая по октябрь 2024 года, получивший через посредников 150 тысяч. А начальник 97-го отдела получил как минимум 150 тысяч, еще 165 тысяч лично от одного из бизнесменов. В схеме он участвовал с марта по май текущего года.
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