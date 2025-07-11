Трех начальников ОМВД задержали в Ленобласти и обвинили в коррупции

11 июля 2025, 13:04

Фото: istockphoto/Dzurag

Трех начальников отделов полиции обвиняют во взяточничестве в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР в пятницу, 11 июля. Речь идет о расследовании, связанном с продажей контрабандного алкоголя и сигарет.