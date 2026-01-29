Новая фобия: смертельным вирусом Нипах можно заразиться через популярный фрукт

29 января 2026, 15:35

Вирусом Нипах можно заразиться через манго

Фото: iStock/Arx0nt

В Индии возникла новая фобия — вирус Нипах, который может передаваться через манго. Местные жители утверждают, что этот фрукт привлекает «летучих лисиц», являющихся основными переносчиками заразы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.