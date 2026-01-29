Новая фобия: смертельным вирусом Нипах можно заразиться через популярный фрукт
В Индии возникла новая фобия — вирус Нипах, который может передаваться через манго. Местные жители утверждают, что этот фрукт привлекает «летучих лисиц», являющихся основными переносчиками заразы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Каждый год в стране фиксируют случаи заражения после употребления манго. Фруктовые мыши рода Pteropus, известные как «летучие лисицы», оставляют свою инфицированную слюну на плодах. Человек, не заметив этого, может съесть зараженный фрукт. Вирус сохраняется в нем до трех дней, что увеличивает риск заражения.
Индия производит почти половину мирового манго. Западная Бенгалия, где недавно выявили три случая Нипаха, славится своими фруктовыми садами. Площадь посадки в регионе превышает 100 тысяч гектаров, а урожай достигает почти 1 миллиона тонн. В этих садах живут крупные колонии «летучих лисиц». Исследования показали наличие антител к вирусу у части из них, что подтверждает связь между манго и распространением Нипаха.
Местные жители советуют туристам тщательно мыть фрукты, избегать покупки нарезанного манго и внимательно осматривать кожуру плодов. Осторожность поможет минимизировать риск заражения и сохранить здоровье.
