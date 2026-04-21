Московский пенсионер отдал мошенникам почти 300 миллионов рублей
В Москве 76-летний пенсионер и его гражданская жена стали жертвами телефонных мошенников, потеряв в общей сложности 298 миллионов рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Схема развернулась после того, как пожилой мужчина получил в мессенджере ссылку якобы «по вопросам электроснабжения» и перешел по ней. Почти сразу ему начали звонить злоумышленники, заявив о взломе его личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем в дело вступили лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили пенсионера, что его сбережениям угрожает опасность, и настоятельно рекомендовали обналичить все средства, чтобы затем перевести их на «безопасный счет».
В течение месяца москвич послушно выполнял все указания аферистов — снимал деньги со счетов, покупал на них золотые монеты и слитки. Готовые ценности он передавал курьерам, которые называли специальные кодовые пароли. Взамен мужчина получал «банковские документы», подтверждающие прием драгоценных металлов.
В настоящее время полиция разыскивает преступников.
Читайте также: