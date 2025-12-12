В Подмосковье пенсионер украл и убил породистую собаку для «лечения» семьи от кашля
В Подмосковье мужчина украл и убил собаку, чтобы лечить свою семью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
67-летний Сергей Пай пояснил на допросе, что его жена и дочь уже несколько месяцев страдали от сильного кашля. По его словам, традиционные средства не помогали. В начале ноября мужчина увидел на улице чёрно-белую собаку породы бордер-колли. Он схватил животное и убил.
Мужчина планировал добавлять собачий жир в молоко домашним, а мясо — продать. Хозяйка собаки, Ольга Леонова из Остафьево, рассказала, что в день кражи её супруг отпустил питомца с поводка погулять.
Против Пая возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными и краже. Ему грозит до 7,5 лет тюрьмы. Отмечается, что Пая и его жену подозревали в серии краж собак. Некоторые хозяева пропавших животных предполагали, что мясо могли продавать в заведения корейской кухни.
