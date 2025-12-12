В Подмосковье пенсионер украл и убил породистую собаку для «лечения» семьи от кашля

12 декабря 2025, 12:09

В Подмосковье мужчину будут судить за кражу и убийство собаки

Фото: Istock/Bigandt_Photography

В Подмосковье мужчина украл и убил собаку, чтобы лечить свою семью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.