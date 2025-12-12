Голодный красноярец-рецидивист украл суши из кафе и убежал
В Красноярске полиция задержала местного жителя по подозрению в грабеже. Молодой человек пришёл в суши-бар, взял готовый заказ и убежал, не оплатив его. Об этом сообщает краевое управление МВД.
Чрезвычайное происшествие случилось в одном из ресторанов доставки. Сотрудница заведения сообщила в полицию о краже. По её информации, неизвестный похитил пакет с едой на сумму 3200 рублей.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Красноярска, ранее судимый. Расследование показало, что молодой человек причастен к нескольким кражам из магазинов в Ленинском районе города. Полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по фактам грабежа и кражи.
