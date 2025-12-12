Голодный красноярец-рецидивист украл суши из кафе и убежал

12 декабря 2025, 12:52

В Красноярске задержали мужчину, похитившего заказ из суши-бара

Фото: Istock/Ridofranz

В Красноярске полиция задержала местного жителя по подозрению в грабеже. Молодой человек пришёл в суши-бар, взял готовый заказ и убежал, не оплатив его. Об этом сообщает краевое управление МВД.