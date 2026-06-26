Московский пенсионер устроил «минирование» в Культурном центре столицы
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
На северо-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который незаконно проник на территорию охраняемого объекта. Инцидент произошёл в Культурном центре, расположенном в районе улицы Маршала Катукова.
Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал о нарушителе во время патрулирования. Прибыв на место, росгвардейцы установили, что 65-летний москвич неоднократно пытался пройти без пропуска, требовал встречи с руководителем и заявил о наличии у него опасного устройства, которое он готов привести в действие.
Сотрудники Росгвардии оперативно задержали гражданина. Администрация центра эвакуировала более 300 посетителей. Кинологи проверили здание, но никаких опасных веществ или устройств не обнаружили. Задержанный объяснил свои действия проверкой бдительности охраны и ссылкой на сериалы. Полиция возбудила уголовное дело.
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