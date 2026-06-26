Московский пенсионер устроил «минирование» в Культурном центре столицы

26 июня 2026, 16:35

Росгвардейцы задержали 65-летнего москвича за ложную угрозу в Культурном центре

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

На северо-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который незаконно проник на территорию охраняемого объекта. Инцидент произошёл в Культурном центре, расположенном в районе улицы Маршала Катукова.