«Понемногу»: В турецких отелях появился новый вид краж
В турецких отелях появилась новая схема краж — перед выселением у туристов пропадают небольшие суммы денежных средств. Как сообщает Telegram-канал Baza, пострадавшие редко обращаются в полицию из-за незначительности ущерба.
Жертвами стали турагенты в рамках пиар‑тура по продвижению турецких курортов. Девушки останавливались в нескольких отелях Бодрума, чтобы оценить сервис. Кража случилась в пятизвёздочном Titanic Luxury Collection (от 800 тысяч рублей за неделю) за пару часов до выезда.
Туристки написали заявление, но полицию вызывать не стали. Отель ответил на жалобу отказом в ответственности и не принёс извинений. Когда одна из девушек упомянула инцидент в соцсетях, работник отеля обвинил её в хайпе.
Ранее сообщалось об инциденте в Британии, где лжеэскортница травила и грабила состоятельных клиентов. Отмечается, что в результате действий женщины некоторые мужчины погибли.
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