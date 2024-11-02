Московский преподаватель физкультуры насиловал ученика с шизофренией

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В Москве преподавателя физкультуры обвинили в систематическом изнасиловании ученика, который страдает от шизофрении, сообщает Телеграм-канал Mash.
Студент обучается на факультете дизайна в колледже в Москве, который входит в топ-20 по городу. Он также состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».
Недавно юноша поделился с мамой, что 31-летний преподаватель физкультуры из школы на Оршанской улице уже два месяца насилует его у себя дома. Мама подростка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Против мужчины уже возбудили уголовное дело. Подозреваемый сознался в содеянном и может сесть в тюрьму примерно на десять лет.
До происшествия на преподавателя никто не жаловался, а в профессиональных кругах его уважали.
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Недавно юноша поделился с мамой, что 31-летний преподаватель физкультуры из школы на Оршанской улице уже два месяца насилует его у себя дома. Мама подростка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Против мужчины уже возбудили уголовное дело. Подозреваемый сознался в содеянном и может сесть в тюрьму примерно на десять лет.
До происшествия на преподавателя никто не жаловался, а в профессиональных кругах его уважали.
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Ольга Енгалычева