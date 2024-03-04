Московский школьник потерял слух после пощечины от тренера

Фото: istock / maxim4e4ek
В Москве тренер нанес пощечину своему 11-летнему подопечному, из-за чего ребенок оглох на одно ухо.
После этого юный москвич начал жаловаться на ухудшения слуха. Медики диагностировали ему «нейросенсорную потерю слуха». Обычно, такой диагноз ставится при повреждении структур внутреннего уха. Мать ребенка обратилась в полицию. Начата проверка.
Читайте также:
В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак
В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении
Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад
Алина Юрчак