Студент МФТИ из Мали умер от истощения во время соблюдения Рамадана

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Студент Московского физико-технического института (МФТИ), уроженец Мали, скончался от истощения во время соблюдения поста в месяц Рамадан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 24-летнему студенту стало плохо в общежитии. Ему вызвали скорую, которая забрала иностранца. Однако по дороге в больницу он скончался – реанимировать парня не удалось.
Соседи по общежитию отметили, что молодой человек был мусульманином и держал Рамадан. В это время он практически ничего не ел и выглядел очень обессиленным и ослабшим.
Тело малийца было отправлено на экспертизу.
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Соседи по общежитию отметили, что молодой человек был мусульманином и держал Рамадан. В это время он практически ничего не ел и выглядел очень обессиленным и ослабшим.
Тело малийца было отправлено на экспертизу.
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Анастасия Чинкова