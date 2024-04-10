Мусульмане отпраздновали Ураза-байрам в пострадавшем от наводнения Орске

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10 апреля все мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам. В этот день заканчивается священный месяц Рамадан, во время которого верующие отказывались от еды и питья до захода солнца. В пострадавшем от паводка Орске праздничный намаз прошёл на третьем этаже торгового комплекса на центральном рынке, так как Орская соборная мечеть находится в Старом городе, который сильно пострадал, об этом рассказал председатель приходского совета Орской соборной мечети Кунакбай Алкулов в беседе с редакцией «Ведомости».
По словам председателя приходского совета Орской соборной мечети Кунакбая Алкулова, в Орске проживает большая мусульманская община: с населением 189 195 человек порядка 45 000 – мусульмане. Из них около 14 000 человек – татары, 20 000 – казахи, 8000 – узбеки, а также есть башкиры, дагестанцы, таджики и киргизы.
«Звонят из Москвы – верховный муфтий России Равиль Гайнутдинов предлагает собрать для нас гуманитарную помощь, – звонят из Татарстана, из других городов и регионов», – рассказал Алкулов в беседе с редакцией «Ведомости».Читайте также:
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