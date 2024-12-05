В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей

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Руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ)Евгения Жвакина подозревают в получении взятки в размере 73 млн рублей за заключение контрактов на строительство дорог в Красноярске. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.
По данным ведомства, уголовные дела возбуждены в отношении Жвакина и двух жителей Красноярска.
Следствие считает, что с сентября 2018 года по декабрь 2019 Жвакин получил от генерального директора компании «Промстрой» взятку в размере более 73 млн рублей за обеспечение победы фирмы в конкурсе подрядчиков для заключения контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.
В 2023 году гендиректор «Промстроя» опять попытался передать через посредника взятку в размере не менее 10 млн рублей для должностного лица для совершения таких же действий.
В настоящее время все подозреваемые задержаны. Скоро их допросят.
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Следствие считает, что с сентября 2018 года по декабрь 2019 Жвакин получил от генерального директора компании «Промстрой» взятку в размере более 73 млн рублей за обеспечение победы фирмы в конкурсе подрядчиков для заключения контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.
В 2023 году гендиректор «Промстроя» опять попытался передать через посредника взятку в размере не менее 10 млн рублей для должностного лица для совершения таких же действий.
В настоящее время все подозреваемые задержаны. Скоро их допросят.
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Элина Позднякова