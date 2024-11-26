Федорищев: «Крылья Советов» должны выплатить 36 миллионов рублей взяточникам

Вячеслав Федорищев (Фото: kremlin.ru)
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта по ВКС объявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей "преступникам", которые занимаются коррупцией в судейском корпусе.
«Я предлагаю в KPI губернатора поставить прекращение направления денег налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе», — рассказал губернатор.
Вячеслав Федорищев поделился, что два месяца назад к нему пришёл один из функционеров футбольного клуба «Крылья Советов» и рассказал о долге ФК в 36 миллионов рублей. Губернатор Самарской области спросил на какой именно долг нужна такая сумма, собеседник не стал уточнять, поскольку это «преступление, вам знать не надо».
«В конце концов он мне рассказал и выяснилось, что «Крылья советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — обратил внимание Вячеслав Федорищев.
Губернатор Самарской области уточнил, что подобная система действует в судейском корпусе последние несколько лет и «все условно с ней согласились».
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