Toyota Land Cruiser с военным и его женой взорвали в Москве: что известно, подробности

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
24 июля у жилого дома в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, когда в него сели мужчина и женщина. Оба пострадали. Редакция «Радио 1» собрала основные сведенья о происшествии.
Взрыв внедорожника на парковке у дома в МосквеРанним утром в среду, 24 июля, на парковке возле жилого дома на Синявинской улице в Москве прогремел взрыв. Взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, после того как владелец положил вещи в салон и спокойно сел за руль.
Взрыв сильно повредил всю переднюю часть машины, задел припаркованные рядом автомобили. Фрагменты пластика и железа раскидало на десятки метров вокруг. После взрыва автомобиль не загорелся.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что причиной взрыва стала детонация взрывного устройства. Предварительно, взрывчатку в районе 500 граммов в тротиловом эквиваленте заложили под днище около водительского сиденья.
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ПострадавшиеСогласно предварительной версии, авто принадлежало российскому военнослужащему Андрею Торгашову — заместителю начальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье.
По данным Телеграм-канала Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не касается воинской части, однако также служит в ВС РФ.
Сам Андрей Торгашов заявил изданию РИА Новости, что ни он, ни его жена не пострадали при взрыве внедорожника на улице Синявинской, так как они уже давно проживают по другому адресу.
«Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет», — приводит агентство слова Торгашова.Отдельно Андрей Торгашов отметил, что «служил давно».
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Помимо хозяина автомобиля, в нём находилась его жена. Оба серьёзно пострадали: мужчине оторвало ступни, женщина получила рваные раны лиц. Очевидцы оказали им первую помощь, сейчас пара госпитализирована.
РасследованиеВозбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве.
В СК сообщили, что личность подрывателя установлена. Подозреваемый в причастности к преступлению мог приехать к месту преступления на такси, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Сейчас двор жилого дома оцеплен по всему периметру, следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В скором времени будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.
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