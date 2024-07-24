Сапёры готовят робота для проверки взорванной на парковке в Москве машины

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Сапёры ФСБ готовят к работе робота, который должен будет проверить взорванный на парковке в Москве автомобиль Toyota Land Cruiser. Эксперты должны будут убедиться в безопасности территории, прежде чем допустить к работе оперативно-следственную группу.
После того, как робот исследует обломки машины и передаст данные специалистам, на месте взрыва начнут работу следователи и криминалисты Следственного комитета РФ, сообщают «Известия». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Утром в среду, 24 июля, на автостоянке на Синявинской улице на севере Москвы взорвалась машина Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. Мужчине взрывом оторвало ступни ног, а его жена получила рваные раны лица. Оба пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу.
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Александр Бойцов