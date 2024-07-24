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Установлена личность подозреваемого в подрыве внедорожника на севере Москвы

24 июля 2024, 15:16
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на автостоянке на севере Москвы. Его имя пока не раскрывается в интересах следствия.


Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Кроме того, установлен и уже осматривается специалистами автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту, где затем устроил взрыв. Это такси Chery Tiggo. В ведомстве уточнили, что на месте работает группа из числа наиболее следователей столичного СК.

Взрыв на парковке на Синявинской улице на севере Москвы прогремел сегодня, 24 июля, около 6:30 утра. Взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в салоне которого находились два человека. Мужчине взрывом оторвало ступни ног, его жена получила рваные раны лица. Оба пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу.

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