Московский звёздный хирург забыл снять швы и изуродовал нос пациентке

Пациентка из Уфы подала в суд на хирурга после осложнений ринопластики
Жительница Уфы Ирина подала в суд на московского пластического хирурга Сеймура Алиева. Она утверждает, что операция по коррекции носа в 2022 году прошла неудачно. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.



Пациентка выбрала врача, ориентируясь на его портфолио в соцсетях и известных клиентов. Она оплатила 900 тысяч рублей наличными без договора и чека. Уже на следующий день нос казался кривым, но в клинике списали это на отёк. Через неделю при снятии гипса обнаружилась большая рана.

Позже Ирина сама нашла под кожей не снятые швы. Их удалили, но это не помогло — на носу остались грубые рубцы. После претензии от юриста клиника предложила женщине обследования, но она отказалась. Сейчас пациентка готовит иск. Представитель клиники отказалась комментировать ситуацию до личной встречи.

