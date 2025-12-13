Московский звёздный хирург забыл снять швы и изуродовал нос пациентке

13 декабря 2025, 12:09

Пациентка из Уфы подала в суд на хирурга после осложнений ринопластики

Фото: Istock/YakobchukOlena

Жительница Уфы Ирина подала в суд на московского пластического хирурга Сеймура Алиева. Она утверждает, что операция по коррекции носа в 2022 году прошла неудачно. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.