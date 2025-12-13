Омская пенсионерка поверила «бывшим коллегам» и отдала мошенникам 7 млн рублей
Жительница Омска потеряла семь миллионов рублей после общения с неизвестными. Об этом информирует управление МВД региона.
Сначала женщина получила сообщение, которое представили как уведомление от отдела кадров её прежней работы. Она перешла по ссылке в письме. Позже ей пришло извещение от имени «Госуслуг» о взломе аккаунта и оформлении доверенности на гражданина Украины.
Чтобы аннулировать доверенность, мошенники предложили омичке удалить текущий единый налоговый счёт и создать новый. Для сохранности средств они посоветовали перевести деньги в «Федеральное казначейство».
По инструкции мошенников женщина сняла и перевела деньги. Специалистам банка она объяснила, что покупает недвижимость. Её сын предотвратил перевод ещё трёх миллионов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, идёт расследование.
