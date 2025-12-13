Омская пенсионерка поверила «бывшим коллегам» и отдала мошенникам 7 млн рублей

13 декабря 2025, 10:54

В Омске возбудили дело о мошенничестве после кражи 7 млн у жительницы города

Фото: Istock/NanoStockk

Жительница Омска потеряла семь миллионов рублей после общения с неизвестными. Об этом информирует управление МВД региона.