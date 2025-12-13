«Давай я подсниму»: В Бийске школьники зверски избили девушку при поддержке толпы
В Бийске группа подростков избила несовершеннолетнюю девушку. Об этом информирует Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».
Конфликт произошёл рядом с торгово-развлекательным центром «Воскресенье». Согласно предоставленной видеозаписи, одна из нападавших вместе с подругой повалила школьницу на снег. После этого обе девушки начали её избивать.
Действия происходили в окружении других подростков. На записи видно более десяти человек. Они наблюдали за происходящим, поддерживали агрессоров и не пытались остановить нападение. Одна из участниц нападения и вовсе взяла смартфон со словами: «Давай я подсниму». После этого она подошла ближе, чтобы заснять избиение.
Причина конфликта остаётся неизвестной. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента. Прокуратура Алтайского края проводит проверку.
