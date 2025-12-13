«Давай я подсниму»: В Бийске школьники зверски избили девушку при поддержке толпы

13 декабря 2025, 11:46

В Бийске подростки избили школьницу на глазах у десятков сверстников

Фото: Istock/Alena Savina

В Бийске группа подростков избила несовершеннолетнюю девушку. Об этом информирует Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».