В Москве студент опубликовал фото из спортзала и получил 10 суток ареста

13 декабря 2025, 11:05

Суд в Москве арестовал студента на 10 суток за демонстрацию запрещенного символа

Фото: Istock/AmnajKhetsamtip

Суд в Москве приговорил студента колледжа к десяти суткам ареста. Причиной стало распространение в социальных сетях видеозаписей с запрещённой символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».