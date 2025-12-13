В Москве студент опубликовал фото из спортзала и получил 10 суток ареста
Суд в Москве приговорил студента колледжа к десяти суткам ареста. Причиной стало распространение в социальных сетях видеозаписей с запрещённой символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Молодой человек опубликовал ролики в сентябре и октябре. На видео он выполняет физические упражнения в спортзале, а его лицо скрыто символом организации, запрещенной в России. На своей личной странице студент называл себя сторонником этого движения.
Против парня составили три административных протокола. В ходе судебного заседания адвокат просил прекратить два дела, поскольку доказательства по ним собрали в рамках одного оперативного мероприятия. Суд эту позицию не поддержал и вынес решение об административном аресте.
