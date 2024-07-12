В Москве уроженец Мордовии ударил женщину по голове

Фото: IStock/Backiris
На востоке Москвы мужчина напал на прохожую и ударил ее по голове. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в своем Телеграм-канале.
Инцидент произошел на одном из охраняемых промышленных объектов на Черницынском проезде. После внезапного нападения мужчина скрылся, но пострадавшая успела запомнить его приметы и нажала кнопку тревоги.
Незамедлительно прибывшие сотрудники Росгвардии смогли выследить и задержать мужчину, подходящего по описанию. Им оказался 52-летний уроженец Мордовии. Его доставили в территориальный отдел для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.
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