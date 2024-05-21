Японец избил жену бананом и попал под суд

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Мужчину в Японии арестовали за то, что он ударил супругу банановой кожурой.
Об этом пишет издание Mothership. По данным издания, 62-летняя японка позвонила в полицию и сообщила, что муж избил ее банановой кожурой.
По ее словам, супруг находился в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место сотрудники полиции допросили мужа японки. Он признался, что действительно несколько раз ударил жену банановой кожурой.
Как выяснилось позднее, конфликт у семейной произошел из-за того, что сосед припарковал свою машину на их участке. Мужчина хотел отчитать водителя, а жена всячески его отговаривала.
Японца привлекут к ответственности за домашнее насилие.
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По ее словам, супруг находился в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место сотрудники полиции допросили мужа японки. Он признался, что действительно несколько раз ударил жену банановой кожурой.
Как выяснилось позднее, конфликт у семейной произошел из-за того, что сосед припарковал свою машину на их участке. Мужчина хотел отчитать водителя, а жена всячески его отговаривала.
Японца привлекут к ответственности за домашнее насилие.
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Алёна Самарева