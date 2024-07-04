В Краснодаре полиция задержала начальника, сломавшего подчинённому 11 рёбер

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В Краснодаре пациент поступил в больницу с переломами 11-ти рёбер. Выяснилось, что покалечил мужчину его начальник.
Об этом сообщили в персс-службе регионального управления МВД. Врачи оповестили об избитом пациенте полицию, как они обязаны делать в таких случаях. Приехавшие правоохранители опросили пострадавшего и выяснили, что он пострадал от рук своего работодателя. По словам потерпевшего, начальник избил его, нанося удары руками и ногами.
Подозреваемого быстро задержали. Им оказался житель Новгородской области, ранее неоднократно судимый за хулиганство, кражу, ложный донос и другие преступления. Он рассказал полицейским, что накануне его сотрудник явился на работу пьяным. Это не понравилось заказчику, и он отказался от услуг фирмы. Тогда работодатель решил по-своему наказать работника за нарушение трудовой дисциплины, жестоко избив его.
В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о причинении умышленного вреда здоровью. Степень его тяжести выяснится после обследования внутренних органов потерпевшего. Подозреваемый заключён под стражу.
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Подозреваемого быстро задержали. Им оказался житель Новгородской области, ранее неоднократно судимый за хулиганство, кражу, ложный донос и другие преступления. Он рассказал полицейским, что накануне его сотрудник явился на работу пьяным. Это не понравилось заказчику, и он отказался от услуг фирмы. Тогда работодатель решил по-своему наказать работника за нарушение трудовой дисциплины, жестоко избив его.
В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о причинении умышленного вреда здоровью. Степень его тяжести выяснится после обследования внутренних органов потерпевшего. Подозреваемый заключён под стражу.
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Александр Бойцов