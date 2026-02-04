Московского школьника доставили в полицию за сообщения с угрозами в соцсетях

04 февраля 2026, 00:20

РИА Новости: Московского школьника, угрожавшего в соцсетях, доставили в полицию

Фото: iStock/blinow61

Ученика московской школы № 1586 доставили в полицию для разбирательства после появления сообщений с угрозами в социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора учебного заведения школьника Максима Баландина.





Инцидент произошёл в минувшие выходные. Один из учеников оставил сообщение об угрозе в закрытой группе в соцсетях. Школа, узнав об этом, уведомила правоохранительные органы. В администрации подчеркнули, что любые угрозы или действия, связанные с насилием, являются абсолютно недопустимыми и требуют незамедлительной реакции.





«Была проведена работа по выявлению ученика, который мог отправить данное сообщение. В понедельник сотрудники полиции пришли в школу. Подросток в сопровождении родителей был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказал Баландин.