Стрельба на Рублевке: Силовики ликвидировали похитителя и убийцу заложника в Москве
Полиция провела задержание подозреваемых в похищении человека на Рублевском шоссе
Сегодня сотрудники полиции провели операцию в одном из домов на Рублевском шоссе столицы. Они задержали человека, подозреваемого в похищении и убийстве мужчины. Сообщника преступника ликвидировали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Фигуранты совершили похищение 29 января в Пензе. По информации правоохранительных органов, заложника впоследствии убили.
«При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом «О полиции» применили табельное оружие», — объяснила Ирина Волк.В результате перестрелки один из подозреваемых получил смертельные ранения, второго задержали. В настоящее время следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанного и его сообщника на территории нескольких субъектов России.