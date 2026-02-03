Стрельба на Рублевке: Силовики ликвидировали похитителя и убийцу заложника в Москве

03 февраля 2026, 23:28

Полиция провела задержание подозреваемых в похищении человека на Рублевском шоссе

Фото: iStock/BrianAJackson

Сегодня сотрудники полиции провели операцию в одном из домов на Рублевском шоссе столицы. Они задержали человека, подозреваемого в похищении и убийстве мужчины. Сообщника преступника ликвидировали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.





Фигуранты совершили похищение 29 января в Пензе. По информации правоохранительных органов, заложника впоследствии убили.





«При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом «О полиции» применили табельное оружие», — объяснила Ирина Волк.