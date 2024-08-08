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В Подмосковье три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой

08 августа 2024, 09:32
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Полиция задержала трёх уроженцев республики Средней Азии в возрасте от 30 до 35 лет, которых подозревают в совершении трёх преступлений против одного человека.

По версии следствия, один из мужчин связался с 26-летним молодым человеком через мессенджер и, представившись девушкой, пригласил его на встречу в Одинцово. Когда тот приехал, все трое напали на него, затолкали в машину, избили и отвезли в автосервис.



Там они продолжили издеваться над ним, угрожая отверткой и пневматическим пистолетом, отобрали у него смартфон и паспорт, потребовав 100 000 рублей. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший перевёл им всё, что у него было — 30 000 рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126, 162 и 163 УК РФ. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранных граждан в городе Артем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Поддубный дал первый комментарий из больницы после ранения
Врио губернатора Курской области опубликовал комментарий Поддубного из больницы
08 августа 2024, 09:46

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале комментарий военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного из больницы.
«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», — сказал Евгений Поддубный.


Вечером 7 августа военкор ВГТРК Евгений Поддубный попал под обстрел в Курской области. СМИ заполнила информация о смерти журналиста — лишь спустя два часа в эфире телеканала «Россия 24» заявили, что их коллега выжил. Врач рассказал, что состояние журналиста тяжелое. Он добавил, что Поддубный получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Бои на приграничных территориях Курской области начались во вторник, 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону. Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту РФ Владимиру Путину разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины.

Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#медведев
#рф
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В Ступине перевернулась маршрутка, пострадали пять человек
08 августа 2024, 09:44

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом на 95-м километре трассы М-4 «Дон» на территории городского округа Ступино, в результате ДТП пострадали пять пассажиров. Установление обстоятельств происшествия взяла под контроль Ступинская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Утром в четверг, 8 августа, легковая «Хонда» столкнулась с микроавтобусом «Мерседес», в котором находилось пятнадцать пассажиров, при движении в попутном направлении. От удара маршрутный транспорт перевернулся на бок. В происшествии пострадали пять человек — пассажиров автобуса», — говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ступинская городская прокуратура контролирует ход расследования обстоятельств ДТП.

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#маршрутка
#прокуратура
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Уличный торговец изнасиловал и ограбил пьяную туристку на курорте Испании
08 августа 2024, 09:43

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Испании уличный торговец изнасиловал и ограбил британскую туристку. Об этом пишет издание Ultima Hora.
Инцидент произошел на курорте Магалуф. Уточняется, что продавец сенегальского происхождения обнаружил девушку в нетрезвом состоянии лежащей на улице. Она не могла двигаться самостоятельно.

Злоумышленник воспользовался этим и отвез британскую туристку на пляж. Там он изнасиловал ее, после чего забрал ее мобильный телефон и скрылся с места преступления. Спустя несколько часов пострадавшая пришла в себя и обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего началось расследование.

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#мигрант
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В Щёлкове грузовик насмерть сбил девятилетнего мальчика
08 августа 2024, 09:20

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Девятилетний мальчик на велосипеде погиб под колёсами грузовика в деревне Медвежьи Озёры городского округа Щёлково, расследование всех обстоятельств произошедшего взяла под контроль Щёлковская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«В настоящее время известно, что ДТП случилось на улице Школьная в среду, 7 августа, около восьми часов вечера. Водитель грузовика при движении задним ходом сбил девятилетнего ребёнка, который ехал на велосипеде. От полученных травм мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении.
Щёлковская прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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#прокуратура
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Стало известно о состоянии здоровья военкора Евгения Поддубного
«Россия 24»: военкор Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии
08 августа 2024, 08:58

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
Вечером 7 августа военкор ВГТРК Евгений Поддубный попал под обстрел в Курской области. СМИ заполнила информация о смерти журналиста — лишь спустя два часа в эфире телеканала «Россия 24» заявили, что их коллега выжил.

За несколько часов до атаки журналист прислал в редакцию телеканала репортаж об обстановке в Курской области.

«Состояние тяжелое», – сказал медик.

Он добавил, что Поддубный получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц навестил своего коллегу Евгения Поддубного в больнице. По словам журналиста, раненый в сознании и даже шутит и беспокоится о своей группе.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обстрел
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Генерала Шестерова отправили под домашний арест
«‎Ъ»: замглавы ГУ инновационного развития МО РФ отправили под домашний арест
08 августа 2024, 08:42

Фото: iStock/Zolnierek

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Владимир Шестеров отправлен под домашний арест 235-м гарнизонным военным судом. Это произошло в рамках дела о хищениях в парке «Патриот». Информация была получена от источника, знакомого с ходом расследования, и опубликована изданием «Коммерсант».
В отношении должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации, ФГАУ Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот» и ФГАУ Конгрессно-выставочного центра «Патриот» было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В рамках этого дела уже был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

Согласно информации следствия, Ахмедов и Шестеров, вместе с другими участниками, были замешаны в хищении государственных средств, предназначенных для обеспечения работы и функционирования парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Расследование осуществляется Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации при содействии Федеральной службы безопасности.

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#расследование
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В реанимации для Поддубного организуют телемедицинские консультации
Для Поддубного в реанимации проведут телемедицинские консультации
08 августа 2024, 05:50

Фото: istock/sudok1

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который попал под обстрел Вооруженными силами Украины в приграничном районе Курской области, получает необходимую медицинскую помощь в реанимации Курской областной больницы. Для улучшения его состояния планируются телемедицинские консультации с ведущими федеральными экспертами, сообщается в Telegram-канале ВГТРК «Вести».
Поддубный был ранен в результате обстрела ВСУ. В момент атаки он находился в своем автомобиле, который стал целью артиллерийского удара. Первоначально сообщалось, что корреспондент не выживет, однако позже выяснилось, что он выживает и находится в критическом, но стабильном состоянии.

По информации ВГТРК, Поддубный получил множественные ожоги и другие травмы. В реанимации ему оказывается всесторонняя медицинская помощь. В целях оптимизации лечения и реабилитации решено привлечь ведущих специалистов из федеральных медицинских центров с помощью телемедицины. Это позволит получить мнения и рекомендации по наиболее эффективным методам лечения и ухода.

Телемедицинские консультации позволят врачам из столицы дистанционно наблюдать за состоянием пациента, анализировать его медицинские данные и разрабатывать индивидуальные планы лечения. Такие меры направлены на то, чтобы обеспечить Поддубному доступ к самым современным медицинским технологиям и методикам.

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#консультации
#всу
#военкор
#реанимация
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Военкор «Комсомольской правды» Коц: Поддубный в сознании, шутит
Военкор «Комсомольской правды» Коц рассказал о состоянии Поддубного
08 августа 2024, 01:58

Фото: istock/sudok1

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц навестил своего коллегу Евгения Поддубного в больнице. По словам журналиста, раненый Поддубный в сознании и даже шутит.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что навестил Евгения Поддубного в больнице и отметил, что корреспондент, получивший ранения в Курской области, находится в сознании, шутит и беспокоится о своей группе.

Ведущий телеканала «Россия 24», военкор Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны ВСУ в приграничном районе Курской области. Его машина попала в зону огня. По информации из приемной Курской областной больницы, Поддубный поступил в учреждение, и в настоящее время его состояние стабильно.

«Только что вышел от Евгенича. Он живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!» — написал Коц в своем Telegram-канале.

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#всу
#военкор
#журналист
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Украинский боевик убил беременную россиянку во время эвакуации в Курске
Муж убитой беременной россиянки рассказал, как она погибла от рук ВСУ
08 августа 2024, 00:47

Фото: istock/Nuttawan Jayawan

Во время эвакуации из села Куриловка в Суджанском районе Курской области боевик ВСУ застрелил 24-летнюю местную жительницу, которая была беременна. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Её супруг, который находился в другой машине, выжил.
По словам мужа погибшей, их семья выезжала из Куриловки на двух автомобилях. Он ехал в первой машине, которая подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Женщина находилась во второй машине, которая ехала примерно в ста метрах позади.

Муж погибшей рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live", что своими глазами видел украинского военного в каске с синей повязкой и автоматом, который расстрелял его жену Нину.

«Он расстрелял сначала мою машину, я ехал спереди. Всю в решето. Следующая ехала метрах в ста. Он расстрелял ее, в машине находились жена, ее мама и мой сын Матвей, которому один год и восемь месяцев, и ее мама. С мамой и сыном всё в порядке», — сообщил он.
Погибшая женщина готовилась стать матерью во второй раз.

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#женщина
#всу
#убийство
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