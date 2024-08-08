В Подмосковье три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Полиция задержала трёх уроженцев республики Средней Азии в возрасте от 30 до 35 лет, которых подозревают в совершении трёх преступлений против одного человека.
По версии следствия, один из мужчин связался с 26-летним молодым человеком через мессенджер и, представившись девушкой, пригласил его на встречу в Одинцово. Когда тот приехал, все трое напали на него, затолкали в машину, избили и отвезли в автосервис.
Там они продолжили издеваться над ним, угрожая отверткой и пневматическим пистолетом, отобрали у него смартфон и паспорт, потребовав 100 000 рублей. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший перевёл им всё, что у него было — 30 000 рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126, 162 и 163 УК РФ. Сейчас они находятся под стражей.
Ранее два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранных граждан в городе Артем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По версии следствия, один из мужчин связался с 26-летним молодым человеком через мессенджер и, представившись девушкой, пригласил его на встречу в Одинцово. Когда тот приехал, все трое напали на него, затолкали в машину, избили и отвезли в автосервис.
Там они продолжили издеваться над ним, угрожая отверткой и пневматическим пистолетом, отобрали у него смартфон и паспорт, потребовав 100 000 рублей. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший перевёл им всё, что у него было — 30 000 рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126, 162 и 163 УК РФ. Сейчас они находятся под стражей.
Ранее два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранных граждан в городе Артем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова