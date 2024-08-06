Мигранты избили сотрудников полиции при попытке сбежать из изолятора

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Два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранных граждан в городе Артем. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Сообщается, что их приговорили к принудительной депортации из России. Ждать, когда их отправят на родину они не стали. Иностранцы затеяли побег, который осуществили вечером 2 августа в 21:00. Мигранты напали на сотрудников центра, но наделали много шума, их поймали и отправили в СИЗО до 3 октября.
Ранее мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье. По данным следствия, ночью 4 августа мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность.
До этого толпа чеченцев в Грозном избила мигранта. Местные жители рассказали, что конфликт произошел после того, как иностранца вызвали на разговор то ли из-за романтических отношений, то ли из-за приставаний к чеченке.
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Ранее мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье. По данным следствия, ночью 4 августа мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность.
До этого толпа чеченцев в Грозном избила мигранта. Местные жители рассказали, что конфликт произошел после того, как иностранца вызвали на разговор то ли из-за романтических отношений, то ли из-за приставаний к чеченке.
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Дарья Осипова