Мужчину нашли в городском фонтане после того, как видео с его мастурбацией стало вирусным

05 августа 2026, 17:28

Жителя Кемерова арестовали после непристойного поведения в автобусе

Фото: Istock / Snezhana Kudryavtseva

В Кемерове суд назначил восемь суток административного ареста 55-летнему местному жителю, который совершил непристойные действия в салоне рейсового автобуса. Об этом сообщили в полиции Кузбасса, передаёт «Сiбдепо».