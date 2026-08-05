Мужчину нашли в городском фонтане после того, как видео с его мастурбацией стало вирусным
В Кемерове суд назначил восемь суток административного ареста 55-летнему местному жителю, который совершил непристойные действия в салоне рейсового автобуса. Об этом сообщили в полиции Кузбасса, передаёт «Сiбдепо».
О произошедшем правоохранители узнали во время мониторинга СМИ и социальных сетей, где распространилось видео с мужчиной. На тот момент официальных заявлений от очевидцев или пассажиров в полицию не поступало.
Позже в дежурную часть обратилась 50-летняя жительница города. Она сообщила, что возле супермаркета на Октябрьском проспекте в фонтане находится мужчина, внешне похожий на героя вирусного ролика.
Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого. Во время беседы с правоохранителями он не смог объяснить причины своего поведения.
Суд признал кемеровчанина виновным по статье о мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде восьми суток административного ареста.
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