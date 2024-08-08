Московскую школьницу госпитализировали с ожогами после лазерной эпиляции

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Московскую школьницу госпитализировали после лазерной эпиляции, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».
Отмечается, что в прошлые выходные 16-летняя девушка записалась на лазерную эпиляцию в салон красоты «Вектор» около метро «Университет». Однако на процедуре вместо удаления волос ей прожгли кожу.
Школьницу экстренно госпитализировали. Она провела несколько дней в хирургическом отделении больницы им. Сперанского. Врачи диагностировали у неё ожоги первой и второй степени.
В настоящее время девушка восстанавливается дома и наблюдается у врачей в поликлинике.
Родители пострадавшей рассказали, что в салоне действовала акция на процедуру с александритовым лазером. Стоимость, согласно ей, составляла семь тысяч рублей. После случившегося администрация салона отказалась возвращать деньги и просто «послала» школьницу. Теперь семья будет добиваться компенсации.
На запрос канала администрация салона ответила тем, что у девушки якобы была незначительная реакция, которая находится в пределах допустимой нормы. По их словам, обычно такое проходит за 5-7 дней.
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Школьницу экстренно госпитализировали. Она провела несколько дней в хирургическом отделении больницы им. Сперанского. Врачи диагностировали у неё ожоги первой и второй степени.
В настоящее время девушка восстанавливается дома и наблюдается у врачей в поликлинике.
Родители пострадавшей рассказали, что в салоне действовала акция на процедуру с александритовым лазером. Стоимость, согласно ей, составляла семь тысяч рублей. После случившегося администрация салона отказалась возвращать деньги и просто «послала» школьницу. Теперь семья будет добиваться компенсации.
На запрос канала администрация салона ответила тем, что у девушки якобы была незначительная реакция, которая находится в пределах допустимой нормы. По их словам, обычно такое проходит за 5-7 дней.
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Анастасия Чинкова